Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Gece" eşliğinde yapılan aramada aracın farklı noktalarında zulalanmış 84 gram sentetik uyuşturucu, 78 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira ve 1150 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan Fatih G, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.