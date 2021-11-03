Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tabancayla vurulan kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski dini nikahlı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı.
E.E. (39), eski dini nikahlı karısı G.K. (30) ile Şelale Caddesi'nde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.E, G.K'ye tabancayla ateş açtı.
Yaralanan G.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Mersin
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