Sivas'tan Erzurum'a gitmekte olan Burhan Şahin yönetimindeki, membran yüklü tırın dorse bölümündeki balataları, yokuştan inerken ısındı.

Lastiklerin olduğu bölümden duman çıktığını fark eden Şahin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirip yardım istedi.

Bunun üzerine söz konusu yolun Otogar Kavşağı mevkisine yönlendirilen itfaiye ekipleri, burada TIR'ı beklemeye başladı.

Fren yapmadan itfaiye ekiplerinin yanına gitti

Dorse kısmındaki lastiği alev alan TIR, fren yapılması halinde yangının büyüme ihtimali sebebiyle durmayarak ilerledi ve Otogar Kavşağı'na ulaştı.

Trafiğin tehlikeye düşürülmemesi sebebiyle uygun bir alanda duran TIR'ın lastiğine, hazır bekleyen itfaiye görevlilerince anında su sıkılarak müdahale edildi.

Kısa sürede yangını söndüren itfaiye görevlileri ardından balataların ve lastiklerin olduğu kısımda soğutma çalışması yaptı.

Aracın balataları ve bir lastiğinde hasara neden olan yangın, dorsedeki mebrana ulaşmadan söndürüldü.