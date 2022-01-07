Gümüşhane Belediyesi'nin şehir merkezinde yaşayanların hizmetine sunduğu klimalı duraklar, soğuğun etkisini göstermeye başladığı kış aylarında, toplu taşıma kullanan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Klimalar otomatik devreye giriyor

Duraklar, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü ilde, otobüs veya dolmuş bekleyenler tarafından sık sık kullanılıyor. Hava sıcaklığının belirli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte klimalar otomatik olarak devreye giriyor.

Bölge halkı ve üniversite öğrencileri birçok yere yerleştirilen klimalı durakların rahatlığını yaşıyor.

Gümüşhane’nin kış aylarının sert geçtiğini söyleyen Tolga Akyüz, "Bu havalarda ulaşım sıkıntılı olduğu için klimalı duraklar hem öğrenciler hem de vatandaşlar için bir nimet" dedi.