Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde E. A. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi F. Ö. isimli şahıstan aldığı, F. Ö. isimli şahsın ise sattığı uyuşturucu maddesini K. Y. ve A. Ö. isimli şahıslardan temin ettiği tespit edildi.

2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, K. Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

K. Y. ve A. Ö. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.