Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 08:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kütahya’da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde E. A. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi F. Ö. isimli şahıstan aldığı, F. Ö. isimli şahsın ise sattığı uyuşturucu maddesini K. Y. ve A. Ö. isimli şahıslardan temin ettiği tespit edildi.
2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, K. Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
K. Y. ve A. Ö. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
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