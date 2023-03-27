Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafları sakinleştirdi.
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