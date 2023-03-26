S.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, A.A.'nın yakalama çalışmalarına devam ediliyor.

Menderes ilçesi Özdere Çukuraltı Mahallesi’nde 19 Mart tarihinde elektrik firmasına ait 1300 metre enerji nakil kablosu çalındı. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince olay yerinde ve çevresinde plaka tanıma sistemi, parmak izi ve kamera kaydı incelemesi sonucu şüphelilerin S.A. ve A.A. olduğu tespit edildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları neticesinde 22 Mart tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheli S.A. ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı, A.A.’nın yakalama çalışmalarına devam ediliyor.

Şüpheli S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.