Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Ali Bey D'nin (63) kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce aydınlatma direğine ardından da refüjdeki bariyerlere çarparak yan yola savruldu.

Üst geçidin ayağına çarparak durabilen kamyonete, Menderes Bulvarı'nda seyreden Yakup K. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Aynı yolda ilerleyen Adem Ali Ü'nün kullandığı otomobil de sürücünün kazaya karışmamak için yaptığı manevra ile aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Ali Bey D. sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.