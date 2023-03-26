Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Millet Bahçesi ve çevresinde yaptığı devriye çalışmaları kapsamında durdurduğu şüpheli M.Ö'nün (25) üst aramasını yaptı.
Aramada, zanlının üzerinde sakız ambalajına gizlenen uyuşturucu madde ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatılan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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