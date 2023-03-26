Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde ilk olarak Roma döneminde inşa edilen tarihi Aspendos Köprüsü, Roma dönemindeki depremler sebebiyle yıprandıktan sonra 13. yüzyılda Selçuklular tarafından tekrar inşa edildi.

Köprünün bugünkü hali ise görenleri üzüyor. 225 metre uzunluğundaki köprüye yazılanlar ve ateş kaynaklı izler görüntü kirliliğine neden oluyor.

"Tarihimize sahip çıkalım"

Yazıların kaldırılmasını isteyen Mustafa Ünal, "Tarihimize sahip çıkalım. Bu yüz yıllar önce yapılan bir köprüdür. Tarihi korumamız lazım, gençlerimiz yapmayınız. Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz" diyerek tepki gösterdi.