Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir evde 260 litre kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, evinde 260 litre kaçak içki ile 3 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde oturan M.A.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada, farklı markalarda 260 litre kaçak içki, ruhsatsız 2 tabanca, tüfek ve 145 mermi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli M.A.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Kaçak İçki
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