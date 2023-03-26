Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
İlçenin eski yerleşim yolu üzerindeki NATO Deresi mevkisinde, Bedirhan Sürgün'ün kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan Sürgün ve beraberindeki Samet Deniz ve Mehmet Demirbağ, Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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