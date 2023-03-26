Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında baharın gelişiyle beraber besiciler, yeşile bürünen dağlarda hayvanlarını otlatmaya başladı. Arıcılar ise, çiçek açan dağlarda ilkbahar aylarında arıların bakımlarını yapmaya başladı.

Arıcı Fethi Ölmez, 5 ay boyunca soğuk geçen günleri geride bıraktıklarını, baharla çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ölmez, `5 ay boyunca kış oluyor, şimdi bahar geldi. Keçi ve koyunlar dağlara çıkarıldı. Bende bahar hazırlıkları için arıların bakımlarını yapmaya çalışıyorum. Şimdi her yer çok güzel` dedi.