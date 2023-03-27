Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demirci Sokak'taki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki iş yerine daha sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

[Fotoğraf: AA]

Yangında, iki iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bir iş yerinde ise hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]