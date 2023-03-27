Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Eskişehir'de bir iş yerinde çıkan yangın bitişikteki iş yerlerine sıçradı
[Fotograf: DHA]
Eskişehir’de bir iş yerinde çıkan ve yandaki iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 iş yeri kullanılmaz hale geldi, 1 iş yerinde hasar oluştu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demirci Sokak'taki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki iş yerine daha sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangında, iki iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bir iş yerinde ise hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: DHA]
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