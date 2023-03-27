İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin fonladığı Almanya merkezli STK gemisi Louise Michel, Orta Akdeniz'de farklı operasyonlarla kurtardığı 178 düzensiz göçmeni tahliye ettiği İtalya'nın Lampedusa Adası'nda alıkonuldu.

Sahil Güvenlik'ten yapılan yazılı açıklamada, Louise Michel STK gemisinin Akdeniz'de biri Libya arama-kurtarma bölgesi, 3'ü de Malta arama-kurtarma bölgesinde olmak üzere 4 farklı noktada toplamda 178 göçmeni kurtardığına dikkat çekilirken, geminin çok sayıda kurtarma operasyonu yaparak ve operasyonların koordinasyonunu zorlaştırarak İtalya'da geçen ay yasalaşan düzenlemedeki kuralları ihlal ettiği, bu nedenle de operasyonlarının durdurulduğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, Louise Michel STK gemisi için Trapani limanı tahsis edildi ancak gemi, boyutuna göre kurtardığı göçmen sayısının fazlalığıyla hem kendi seyir güvenliği hem de diğer gemilerin güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle konumuna daha yakındaki Lampedusa'ya yönlendirildi ve burada alıkonuldu.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, yılbaşından beri kanun hükmünde kararname olarak yürürlüğe koyduğu ve şubat ayında yasalaştırdığı "STK yasası" olarak bilinen düzenleme, kurtarma operasyonu yapan STK gemilerinin faaliyetlerini sınırlandırdığı gerekçesiyle ilgili çevrelerin tepkisini çekiyor. Söz konusu yasa, STK gemilerinin denizdeki ilk kurtarma operasyonlarının ardından başka operasyon yapmadan İtalya'nın tahsis edeceği güvenli limana tahliye edilmesini öngörüyor.

STK'dan alıkoyma kararına tepki

Louise Michel STK'sının Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise İtalyan makamlarının geminin operasyonlarını durduran alıkoyma kararına tepki gösterilerek "Adanın etrafında şu anda zor durumda olan çok sayıda bot olduğunu biliyoruz ama yardım etmemiz engelleniyor. Bu kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan, basında yer alan bilgilere göre, İtalya'ya yönelik düzensiz göç akışı da sürüyor. Ülkeye son 24 saatte bini aşkın kişi gelirken, son üç günde gelenlerin sayısı ise 4 bini aştı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.