Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor'un muhtemel rakipleri belirlendi.
Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.
Etiketler: Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
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