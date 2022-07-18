Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Boğazköy'de arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.E.A. ile Hüseyin Koşdili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E.A, av tüfeğiyle Koşdili'ye ateş etti.
Ağır yaranan Koşdili, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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