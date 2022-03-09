Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da cips kutularına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kente uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreste gözaltına alınan şüphelinin üzerindeki cips kutularının içinde 770 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Konya Uyuşturucu Narkotik
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