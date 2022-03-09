Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Marketlerdeki ürünlerde fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam etmektedir. Haksız kazanç haramdır ve kimseye fayda sağlamaz." ifadelerine yer verildi.

İl genelinde denetimlerin devam edeceği kaydedildi.