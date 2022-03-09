Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir’e uyuşturucu madde sokmak isterken yakalandılar
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir’e uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Eskişehir’e uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir’e uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 97,29 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.K. ve Y.S.P.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Uyuşturucu
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