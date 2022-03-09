Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yeni yılın ilk 2 ayında Elazığ’da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı.

Buna göre kent genelinde ocak ve şubat aylarında toplam 352 trafik kazası yaşandı.

Meydana gelen kazalarda, 4 kişi hayatını kaybederken 173 kişi de yaralandı.

En sık hız kaynaklı kazalar yaşandı

Kazaların çoğu, sürücülerin araç hızını hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyduramamasından kaynaklandı.

Öte yandan kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin "dur" işaretinde durmamak, levhalara uymamak, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı tanımamak, alkollü olarak araç kullanmak gibi durumlar da kazaya sebebiyet verdi.