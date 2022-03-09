Yahşihan Kalecik sınırı Kızılırmak kıyısında bir su samuruna köpeklerin saldırdığını gören Sami Saltık, hayvanı kurtardı.

Su samurunu tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götüren Saltık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.

Ekipler, su samurunu tedavisinin ardından tekrar ırmağa bıraktı.