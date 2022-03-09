Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kıyısında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan su samuru, tedavisinin ardından tekrar ırmağa bırakıldı.
Yahşihan Kalecik sınırı Kızılırmak kıyısında bir su samuruna köpeklerin saldırdığını gören Sami Saltık, hayvanı kurtardı.
Su samurunu tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götüren Saltık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.
Ekipler, su samurunu tedavisinin ardından tekrar ırmağa bıraktı.
Etiketler: Kırıkkale Sokak Hayvanları
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