Şanlıurfa Ticaret ve İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, son 3 günde 228 markette denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulundu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 6 markete cezai işlem uygulandı.