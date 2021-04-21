Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da alkollü sürücünün kullandığı pikap önce 2 araca, ardından apartmana çarptı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da alkollü sürücünün kullandığı pikap, 2 araca çarptıktan sonra bir apartmana çarparak durabildi.
A.E. idaresindeki 42 ABC 388 plakalı pikap, merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Melikşah Caddesi'nde virajı alamayarak bir sitenin demir korkuluklarına, ardından site bahçesindeki iki araca çarptı.
Hızını alamayan araç, apartman duvarına çarparak durabildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü A.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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