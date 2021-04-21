Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da Hint keneviri yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, evde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, kentte bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Akdam Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda şüpheli A.G. gözaltına alındı.
Evdeki aramalarda, boyları 2-2,5 metre arasında değişen 87 kök Hint keneviri, yaklaşık 450 gram kubar esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 13:51
- 13:54
- 13:42
- 14:00
- 13:43
Sıradaki Haber
Esenler'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı ağabey adliyeye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz