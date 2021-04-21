Türk Kızılayın hazırladığı gıda paketleri, Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katıldığı törenin ardından Bakü'den kamyonlara yüklenerek savaş döneminde çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan sivillere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Türk Kızılay Kafkasya Bölge Ekip Başkanı Semih Paslı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi amacıyla Azerbaycan Kızılayı ile çalışma başlattıklarını, başta şehit aileleri olmak üzere 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolileri ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Paslı, 2. Dağlık Karabağ savaşı başladıktan kısa süre sonra Türk Kızılay ekiplerinin bölgeye intikal ederek savaştan etkilenen kişilere gıda ve gıda dışı malzeme desteğinde bulunduğunu, toplamda 230 bin kişiye ulaştıklarını belirtti.

Savaştan etkilenen bölgelerde gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini ifade eden Paslı, yardımları kapı kapı dolaşarak ulaştıracaklarını kaydetti.

Azerbaycan Kızılayı Başkan Yardımcısı Gafar Esgerzade, Türk Kızılayın her zaman Azerbaycan'a destek verdiğini ifade etti.

1990'lı yıllarda Türk Kızılayın Dağlık Karabağ göçmenleri için çadır kampları kurduğunu ve 10 yıl giderlerini karşıladığını hatırlatan Esgerzade, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ve son savaşta da Türk Kızılayın yardımlarının sürdüğünü bildirdi.

Esgerzade, destekleri için kardeş kurumları olan Türk Kızılaya teşekkürlerini iletti.