Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de denize düşen kamyonetteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, denize düşen kamyonetteki 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Erdemli Balıkçı Barınağı'nda park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle hareket edip denize düştü.
Kamyonetteki H.D, araçtan çıkıp kendi imkanlarıyla kurtuldu.
H.D'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, vinç yardımıyla kamyoneti rıhtıma çıkardı.
Kamyonette O.K'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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