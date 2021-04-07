Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar sonucu, Derince ilçesinde durdurulan araçta ve bir depoda aramada yapıldı.
Yapılan aramada birer kilogramlık 610 paket kıyılmış tütün, 100'er gramlık 520 paket kıyılmış tütün, sökülmüş halde 100 TAPDK bandrolü, 10 bin adet bandrolsüz makaron, 250 boş tütün ambalajı, 1630 kilogram açık kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, ambalaj paketleme ısıtıcısı ve tartı ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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