Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kumar oynayanlara 27 bin 792 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye toplam 27 bin 792 lira ceza kesildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kumar oynandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.
Söz konusu kişilere kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 27 bin 792 lira idari para cezası verildi.
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