Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Ayas Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Vedat E. idaresindeki otomobil ile Kazım T.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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