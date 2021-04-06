Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükmangıt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, evde 520 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, mermi, şarjör ve bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
Son Haberler
- 22:54
- 23:02
- 22:35
- 22:23
- 22:46
Sıradaki Haber
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz