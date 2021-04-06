Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilin içerisinde bulunan iki şüphelinin üst aramasında 132,64 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve 13,59 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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