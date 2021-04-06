Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 19:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’da motosikletin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında Nurettin P. idaresindeki motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki yayaya çarparak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü, motosiklette bulunan 1 kişi ve 2 yaya yaralandı.
Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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