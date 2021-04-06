Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 18:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de, 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Kazada araçlardan bazıları hurdaya döndü.
Kaza, Melikgazi ilçesindeki Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi.
F.A. yönetimindeki kamyonet, Y.E.'nin kullandığı tır, P.A. yönetimindeki hafif ticari araç, Y.Y.'nin kullandığı otomobil ve F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Zincirleme kazada, araçlarda bulunan 3 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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