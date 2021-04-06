Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil yandı.
Yusuf Taş yönetimindeki 38 ACF 538 plakalı otomobilin motor kısmından Şahin Caddesi'nde duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurdu.
Alev alan otomobildeki yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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