Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da bir binanın çatısında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzeltepe Mahallesi Metin Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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