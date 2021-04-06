Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı saldırıya uğrayan İ.S. ve B.A. yaralandı.
Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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