Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda tır, kamyon, hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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