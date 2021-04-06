Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Babataşı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde Mustafa D. yönetimindeki otomobil, Hüseyin S.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Hüseyin S. ile Fatih D. yaralandı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih D.'nin hayati tehlikesinin bulunuyor.
Kazan yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mustafa D. ise polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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