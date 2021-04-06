Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 10 obje ele geçirildi.
Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin elinde sikke olduğu ve satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, Afşin'in Erçene Mahallesi'nde otomobiliyle giderken durdurdu. Araçta yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 10 obje ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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