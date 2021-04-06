Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir otomobil refüje çarptı 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde beton refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
D-130 kara yolu Donanma Mahallesi mevkisinde, Mehmet Akif A. idaresindeki otomobil beton refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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