Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 12 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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