Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Birecik-Nizip kara yolunun ilçe çıkışında S.Ş.'nin kullandığı otobüs ile Mehmet K.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Hastayene kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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