Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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