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Güncel
İHA 25.07.2024 09:46

Kırşehir'de hayvanlar içtikleri sudan zehirlenerek telef oldu

Kırşehir'de bir mandırada bulunan küçükbaş hayvanlardan bazıları, iddiaya göre tarladan içtikleri sudan zehirlenerek telef oldu.

Kırşehir'de hayvanlar içtikleri sudan zehirlenerek telef oldu

Olay, Kırşehir Kortulu Köyü'nde meydana geldi.

35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Ali Akkuş'a ait mandırada küçükbaş hayvanlardan bazıları patates tarlalarından akan sudan içtikten bir süre sonra zehirlendi. Durumu İl Hayvan Sağlığı ekiplerine bildiren çiftçi Akkuş, tarlasından numune alınmasını sağladı. Bölgeye çiftçinin anlatımına göre denetime giden ekipler, yapılan inceleme sonrası 20 koyunda sinirsel semptomlar gözlendiğini rapor etti.

İlk incelemede ölen hayvan olmadığını tespit eden ekipler numuneleri Konya Veteriner ve Araştırma Enstütüsü'ne gönderdi. Son iki gündür yapılan tespitlerde ise 15 koyunun öldüğü tespit edildi. İşletmelerde incelemeler jandarma ekipleri koordinesinde sürüyor.

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