Maden arama helikopteri Tunceli'de acil iniş yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı için maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılması konusunda çalışma yapan helikopter, hava muhalefeti nedeniyle Tunceli merkeze bağlı Güleç Köyü Sinan mezrasına acil iniş yapmak zorunda kaldı.



Helikopterin o anları mezra sakini Metin Turan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken bölgeye gelen ikinci bir ekibin müdahalesinin ardından helikopterin yeniden havalanarak yoluna devam ettiği öğrenildi.