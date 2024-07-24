Yangına erken müdahale faciayı önledi

Yangın, Karapınar Kavağı köyünde meydana geldi.



Sadık Ç.’e ait eski kümesin içerisinde istiflenmiş halde bulunan tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin balkonunda oturan Sadık Ç., yangın çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



Eski kümese koşan Sadık Ç. yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan tahta parçaları söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



Sadık Ç., “Evin balkonunda oturuyorduk dumanların çıktığını fark ettik. Hemen geldik baktığımızda boş kümeste üzeri açık otların tutuştuğunu gördük. Hemen bahçe hortumları ile müdahale ettik. Daha sonra 112'ye bildirince itfaiye köyümüze geldi. Yangına müdahale etti biz de kalasları oradan tutuşan kısımlarını ayırdık” dedi.