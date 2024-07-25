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Güncel
AA 25.07.2024 09:42

Hatay'da ilçeleri bağlayacak otoyol projesinde çalışmalar sürüyor

Hatay'da ilçeler arası ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinde çalışmalar devam ediyor.

Hatay'da ilçeleri bağlayacak otoyol projesinde çalışmalar sürüyor

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen-Antakya Otoyol Projesi ile trafik yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Amanos Dağları'nı kapsayan çift tünelli yol inşa edileceğini belirten Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve hızlı olacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı İbrahim Gül de otoyol projesinde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Otoyolun iki tünel ile viyadükler ve küçük çapta köprülerden oluşacağını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Belen geçidi, hem uluslararası geçit olması hem de Antakya veya yanındaki ilçelerimize ulaşılması noktasında büyük sıkıntılar yaşıyordu. Projeyle buradaki trafik yoğunluğu azalacak, mesafe 10 kilometre kadar kısalacak. Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Allah'ın izniyle vatandaşımızın sağlıklı şekilde faydalanacağı Belen-Antakya otoyolu 4,5-5 yıl içerisinde bitirilecek."

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