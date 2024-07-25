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Güncel
AA 25.07.2024 09:29

Niğde'de "e-çap" ve "e-ruhsat" uygulamaları tanıtıldı

Niğde Belediyesinin ruhsat ve çap işlemlerinin daha yenilikçi ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hayata geçireceği "e-ruhsat" ve "e-çap" uygulamaları sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Niğde'de "e-çap" ve "e-ruhsat" uygulamaları tanıtıldı

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, imar çapları, inşaat ve oturma ruhsatının e-Devlet üzerinden yapılabileceği bir sisteme geçeceklerini söyledi.

Kısa zamanda bu tür işlerin dijital ortamda yapılabilmeyi hedeflediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve iletişim kopukluğunun olmaması için e-ruhsat uygulaması bizi rahatlatacak. Belediyede onlarca birimimiz var ama hep imar birimi üstünden işin zaman aldığı, ruhsat vermenin çok uzun sürdüğü gibi şikayetler alıyorduk. Bu uygulama en çok beni mutlu edecek. En azından herkes dakika, saniyesi itibariyle hangi belgeler ne zaman belediyeye ulaştı, eksiksiz ne zaman ulaştı, belediye buna ne zaman dönüş yaptı gibi işlemler açık bir şekilde görebilecek. Böylece müteahhit yapı denetimine, belediye yapı denetimine ya da çekişmenin önüne geçmiş olacağız."

Özdemir, uygulamada bütün işlemlerin şeffaf olacağına işaret ederek, gecikme yaşanan veya erken biten işlerde akıllara başka soruların gelmeyeceğini dile getirdi.

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