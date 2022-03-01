Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 06:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli Bulgar sınırında kar yağışı
[Fotoğraf: İHA]
Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı sınır bölgelerini beyaza kapladı.
Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı sınır bölgelerini beyaza kapladı.
Kırklareli’nin Yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla beraber Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, Kofçaz ilçesi, Demirköy ilçesine giden yollar beyaza büründü.
Tipi şeklinde yağan kar yağışı ve sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar yağışı sonrası ekipler teyakkuza girerek çalışma başlatıldı. Bölgede karayolları ve il özel idare ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kırklareli Kar Yağışı
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